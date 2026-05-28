27日、液状のりの「アラビックヤマト」などの商品で知られるヤマト株式会社は、公式ホームページおよび公式X（旧Twitter）にて「SNSでの『アラビックヤマト』を使用した動画の拡散に関する当社からのお願い」というエントリーを公開した。

投稿によると、SNS上にてアラビックヤマトを使用した動画が話題になっているが、その使用法についてはメーカー（ヤマト株式会社）が想定している本来の接着用途とは大きく異なっていた事から「安全性を保証することができません」と忠告している。

問題の動画がどのような内容なのかは明らかにされていないが、とある女性アイドルが「アラビックヤマトを前髪に付けて髪型を固定する」という内容を投稿しており、これが問題視されたのではないかとされている。

ヤマト株式会社のホームページによると、目にアラビックヤマトが入った場合は「こすらずに、大量の水で洗い流してください」と注意を呼び掛けている。

もっとも、アラビックヤマトは安価で手に入りやすい液状のりという事もあり、これまでSNSや動画サイトでは本来の液状のりとは異なる使用が多数行われてきたようだ。

例えば、アラビックヤマトに含まれている成分が凝固剤と反応する事を利用しスライムを作ったり、アラビックヤマトに熱した鉄球を漬け込むと何秒で冷めるかの実験を行っている動画などが投稿されている。

また、コスプレなどに使うウィッグなどには昔からアラビックヤマトが使用されており、今回の前髪使用はウィッグ作りの延長的発想ではないかと思われる。

ヤマト株式会社が注意を促している通り、「アラビックヤマト」はあくまで紙などの工作を作るための商品であり、人体に付けたり、スライムを作ったり、鉄球を冷やしたりするのはメーカーとしては想定外な使い方であり、今回の投稿につながったのではないかと思われる。