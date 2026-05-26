エヌビディア、アップル、メタプラットフォームズ……。AI関連銘柄が高騰する中、「このバブルはいずれ崩壊するのではないか」という懸念が、投資家の間で高まっている。しかし、経済アナリストで、新刊『株はもう下がらない』が話題の朝倉慶氏によれば、「市場全体が崩壊することはない」という。その理由を、同氏に解説してもらった。個別株の急落はあり得るものの……AIバブルの崩壊はあるのか、考えてみましょう。エヌビディア