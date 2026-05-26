「今年に入り、友達から『宇都宮でガールズバーをやらないか』と誘いを受けていたようなんです。その関係で、給料の"前借り"もしていました。虫も殺せないような子なんですが…」（安達慎哉容疑者の勤務先オーナー）──親や社長からも"優しい普通の子"と言われていた男はなぜ、トクリュウ犯罪に加担してしまったのか。【写真】トクリュウ逮捕者が続々...「指示役夫妻」として世間を賑わせるギャル妻とタトゥー夫、安達慎哉容疑者