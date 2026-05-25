南海トラフ地震に備えて、5月25日に高知県宿毛市で警察や市の職員などが参集訓練をおこないました。宿毛市で行われた参集訓練は、南海トラフ地震が発生した際に早期に体制を確立し、迅速な救助活動や関係機関の連携を強化しようと宿毛署が企画したものです。南海トラフ地震が発生した際、宿毛市では長期浸水が予想されていて、25日の訓練では参加者が浸水エリアを避け、宿毛市役所や宿毛警察署がある高台へと繋がる約4キロの山道を