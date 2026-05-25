きんでんは２５日の取引終了後、弘電社に対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買い付け価格は１株１万１５０１円。ＴＯＢが成立した場合、弘電社は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。その後、弘電社の親会社である三菱電機が保有する弘電社株式４４８万５６２０株（所有割合５１．３６％）全てを３６１億５０００万円で弘電社に譲渡することで、弘電社はきんでんの完全子会社に