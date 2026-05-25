きんでん<1944.T>は２５日の取引終了後、弘電社<1948.T>に対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買い付け価格は１株１万１５０１円。ＴＯＢが成立した場合、弘電社は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。その後、弘電社の親会社である三菱電機<6503.T>が保有する弘電社株式４４８万５６２０株（所有割合５１．３６％）全てを３６１億５０００万円で弘電社に譲渡することで、弘電社はきんでんの完全子会社になる。



買付予定数量の下限は１３３万６８００株（所有割合１５．３１％）で、上限は設定しない。買い付け期間は５月２６日から７月６日まで。弘電社はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。きんでんは電気工事業界全般で好環境の継続が想定される一方、中長期的には優れた技術力を有する働き手の減少により、供給側の制約による需給ギャップが生じる可能性が高いとみている。今回の弘電社の完全子会社化を通じ、事業基盤の充実や協業による施工力向上などを見込んでいる。東京証券取引所は２５日付で弘電社を監理銘柄（確認中）に指定した。



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出所：MINKABU PRESS