◇パ・リーグソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日みずほPayPay）ソフトバンク2番手の津森がチームと前田悠を救った。2点リードの4回無死、先発左腕が連続四球で降板し、無死一、二塁でマウンドへ上がった。エドポロは遊撃・庄子が三遊間深くのゴロを好守備でアウトにすると、1死一、三塁で水野を空振り三振に仕留めるなど無失点リリーフ。5試合連続無失点で今季初ホールドも記録した右腕は「フォームのバランスと