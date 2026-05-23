STARGLOW / Good Boys Anthem -Teaser-サムネイル BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、5月25日にデジタルリリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像を公開した。【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ティザー映像5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』で初披露され、ファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting