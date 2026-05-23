

STARGLOW / Good Boys Anthem -Teaser-サムネイル

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、5月25日にデジタルリリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像を公開した。

【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ティザー映像

5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』で初披露され、ファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる話題の新曲「Good Boys Anthem」。 今回公開されたティザー映像は、アグレッシブなギターリフが鳴り響くトラックを背景に、降りしきる雨の中、TAIKIとGOICHIが対峙する姿をハイスピードカメラで捉えた、息を呑むほどの緊迫感にあふれた仕上がりとなっている。

なお、今作のリリースを記念し、Pre-Add / Pre-Saveやダウンロードで特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定している。

今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル『Drivin' My Life』を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定。

さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、1日・2日に横浜アリーナ、8日・9日にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。