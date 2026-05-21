抜群の存在感を放つ村上にライバルも興味津々だ(C)Getty Images和製大砲の快進撃が止まらない。今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆は、移籍1年目ながら打率.244、17本塁打、33打点、OPS.934と開幕ダッシュに成功。過去3年連続で100敗以上を喫していたチームも現在、25勝24敗でア・リーグ中地区2位につけており、この躍進ぶりには、同じシカゴのライバル球団も驚きを隠せない。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！