電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、「ピッコマAWARD 2026」の受賞作品が発表された。 【画像】受賞9作品 本アワードは、読者に最も支持された作品を讃えることを目的に2018年から開催されている、ピッコマ独自の年間アワード。9回目を迎える今回は、2025年2月から2026年1月までピッコマで読まれた全作品を対象に、売上・読者数・いいね数などピッコマ内の複数データを総合的に集計し、そ