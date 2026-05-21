電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、「ピッコマAWARD 2026」の受賞作品が発表された。

【画像】受賞9作品

本アワードは、読者に最も支持された作品を讃えることを目的に2018年から開催されている、ピッコマ独自の年間アワード。9回目を迎える今回は、2025年2月から2026年1月までピッコマで読まれた全作品を対象に、売上・読者数・いいね数などピッコマ内の複数データを総合的に集計し、その年のピッコマを象徴する作品をマンガ・SMARTOON・ノベルの3部門から各3作品、計9作品を選出している。

マンガ部門では、『お気楽領主の楽しい領地防衛』（漫画：青色まろ・原作：赤池宗・原作イラスト：転／オーバーラップ）、『桃源暗鬼』（漆原侑来／秋田書店）、『サイコ×パスト 猟奇殺人潜入捜査』（本田真吾／秋田書店）の3作品が選出。

SMARTOON部門では、『俺だけレベルアップな件～ラグナロク～』（漫画：JIN【REDICE STUDIO】・原作：DAUL・脚色：Brix【REDICE STUDIO】／D&C MEDIA）、『悪役のエンディングは死のみ』（漫画：SUOL・原作：Gwon Gyeoeul／D&C MEDIA）、『ラグナール～回帰の剣士～』（漫画：NEXT LEVEL Studio・原作：Bread squirrel/Sadoyeon／NEXT LEVEL Studio）が選ばれた。

ノベル部門では、『穴うめ結婚～期限つき公爵夫人にはなりません～』（著：たちばな立花・イラスト：天路ゆうつづ／ピッコマノベルズ）、『サイレント・ウィッチ』（著：依空まつり・イラスト：藤実なんな／KADOKAWA）、『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』（著：朝陽天満・イラスト：カズアキ／アルファポリス）の3作品が受賞している。

「ピッコマAWARD 2026」の特設ページでは、受賞作家からのコメント、記念イラスト、作品ごとの男女別・年齢別などの読者データが公開されている。また、5月21日から5月27日まで、ピッコマアプリ・WEBにて受賞作家への応援メッセージを募集中。

あわせて、全ピッコマユーザーを対象とした受賞作品の記念イベントも実施されている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）