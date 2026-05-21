左肩炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りしているエンゼルスの菊池雄星投手（３４）が２０日（日本時間２１日）の本拠地アスレチックス戦前に現地メディアの取材に対応し、７月下旬の後半戦から復帰したい考えを明かした。菊池投手は４月２９日（同３０日）のホワイトソックス戦に先発し、２回を投げ終えたところで肩の違和感を訴えて降板。ＭＲＩ検査の結果、炎症が確認された。手術は選択肢に含まれておらず、間もなく投球練習を