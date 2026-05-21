臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的とするTOKYOガンダムプロジェクト2026実行委員会(東京港埠頭株式会社、株式会社東京臨海ホールディングスほか)は21日、2012年より活動している「TOKYOガンダムプロジェクト」について、8月末に実物大ユニコーンガンダム立像が設置終了することから活動終了を発表した。【写真】かっけぇ！抽選会で当たる金色のユニコーンガンダムRG1／144最後の活動として、6月8日