「TOKYOガンダムプロジェクト」活動終了へ お台場ユニコーンガンダム立像の設置8月終了で最後の企画発表
臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的とするTOKYOガンダムプロジェクト2026実行委員会(東京港埠頭株式会社、株式会社東京臨海ホールディングスほか)は21日、2012年より活動している「TOKYOガンダムプロジェクト」について、8月末に実物大ユニコーンガンダム立像が設置終了することから活動終了を発表した。
【写真】かっけぇ！抽選会で当たる金色のユニコーンガンダムRG1／144
最後の活動として、6月8日から7月12日の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2026(GUNDAM STAMP RALLY 2026)」第二弾を実施。第二弾は、夜空を背景に、覚醒モードの立像をモチーフにデザインしたスタンプとなる。
さらに週末や祝日には、高校生が実物大ユニコーンガンダム立像周辺に訪れる外国人観光客に対して、オリジナル英語MAPを使いながら、ガンダムの説明や、臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介する「English Guide」をダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場にて開催する。
■スポットを廻ってスタンプを集めて完成、「ガンダムスタンプラリー2026」
ガンダムスタンプラリー2026は、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅などのスポット6カ所を廻り、各所で台紙にスタンプを重ね捺しして、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていくもの。
所要時間は約1時間、どのスポットからでも始めることができ、各スポットには英語での説明もあり、海外の人も参加できる。重ね捺しスタンプが完成したら台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fの“THE GUNDAM BASE東京ANNEX(ガンダムベース東京アネックス)”に持参のうえ抽選券を受取り、同7Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)”にて、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベース限定商品などが当たる抽選会にも参加できる。
●抽選賞品
・A賞：RG 1/144 ガンダムベース限定
ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング] …1名様
・B賞：実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス …20名様
・C賞：ガンダムベース限定 RX-Oユニコーンガンダム
デストロイモードデザイン缶入り苺チョコクランチ …50名様
・D賞：ハロプラ ガンダムベース限定ハロ[ガンダムベースカラー] …50名様
【写真】かっけぇ！抽選会で当たる金色のユニコーンガンダムRG1／144
最後の活動として、6月8日から7月12日の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて「ガンダムスタンプラリー2026(GUNDAM STAMP RALLY 2026)」第二弾を実施。第二弾は、夜空を背景に、覚醒モードの立像をモチーフにデザインしたスタンプとなる。
■スポットを廻ってスタンプを集めて完成、「ガンダムスタンプラリー2026」
ガンダムスタンプラリー2026は、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅などのスポット6カ所を廻り、各所で台紙にスタンプを重ね捺しして、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていくもの。
所要時間は約1時間、どのスポットからでも始めることができ、各スポットには英語での説明もあり、海外の人も参加できる。重ね捺しスタンプが完成したら台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fの“THE GUNDAM BASE東京ANNEX(ガンダムベース東京アネックス)”に持参のうえ抽選券を受取り、同7Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)”にて、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベース限定商品などが当たる抽選会にも参加できる。
●抽選賞品
・A賞：RG 1/144 ガンダムベース限定
ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング] …1名様
・B賞：実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス …20名様
・C賞：ガンダムベース限定 RX-Oユニコーンガンダム
デストロイモードデザイン缶入り苺チョコクランチ …50名様
・D賞：ハロプラ ガンダムベース限定ハロ[ガンダムベースカラー] …50名様
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