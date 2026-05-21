「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。ミススカゴルフウエアショットを公開した。「いただいちゃったかわいいゴルフウェアでいいスコア出てご機嫌」とミニスカートのゴルフウエアを着たラウンドショットを披露した。「#ゴルフ女子」「#ゴルフ初心者」「#佐々木ゴルフ倶楽部」「#あーりんぐらむ」と添えた。この投稿に「いいね！」も殺到。ファンから「めちゃめちゃかわいい」