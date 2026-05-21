「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。ミススカゴルフウエアショットを公開した。

「いただいちゃったかわいいゴルフウェアで いいスコア出てご機嫌」とミニスカートのゴルフウエアを着たラウンドショットを披露した。

「#ゴルフ女子」「#ゴルフ初心者」「#佐々木ゴルフ倶楽部」「#あーりんぐらむ」と添えた。

この投稿に「いいね！」も殺到。ファンから「めちゃめちゃかわいい」「ガチかわいすぎる」「最高ですね」「こんなかわいい子ゴルフ場にいたら倒れる」「大天使降臨してる」「可愛さにナイスショット」「ウェア似合ってる」「ますます美しくなっている」「最高です」などのコメントが集まっている。

佐々木は1996年生まれ、神奈川県出身。2008年にももクロに加入。メンバーカラーはピンクで、愛称は「あーりん」。型破りなグループの中で、王道アイドルを貫いてきた。高いプロ意識とセルフプロデュース力で「佐々木プロ」と呼ばれている。アイドルグループ「LumiUnion」で総合プロデューサーを務めるなど、プロデューサーとしての一面も持つ。

今年3月に一般男性との結婚を発表した。