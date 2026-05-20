現地時間5月19日に、米空軍の給油機がイスラエルのテルアビブ近郊にあるベン・グリオン国際空港の滑走路に駐機していることが確認されました。トランプ米大統領は同日、米連邦議会議員に対して、「イランとの戦争は『非常に迅速』に終結する」と述べました。また同日早朝には「米国が再度イランを攻撃する可能性がある」とも発言しました。トランプ大統領は現地時間5月18日、ソーシャルメディアを通して、「カタール、サウジアラビ