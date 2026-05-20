5月18日に放送された『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビ）。東出昌大（38）のもとにプロボクサー・那須川天心（27）と競泳・瀬戸大也（31）がゲストとして登場したが、東出が瀬戸にかけたある一言にSNS上でツッコミが続出している。

瀬戸は20年に女性スキャンダルが報じられており、番組では東出が「大也くんは叩かれたの？」と問いかけた。

すると瀬戸は「まあ。スキャンダルで、反省することがたくさんありました」と返答。「私生活でやらかすと競技に影響出る？露骨に出る？」と東出が効くと、瀬戸は「露骨に」と言い、「お酒に逃げたりとかっていうのはすごく多かったですね」「誰とも会いたくない（状態だった）」とも明かした。

こうして振り返る瀬戸に対し、東出は「人は間違うもんだと思うし、あなたは素敵だと思う」と励ますかのような言葉をかけたが、SNS上では次のような声が……。

《これって間違ってないヤツが間違ったヤツをフォローするために言う言葉だと思うんですよね。間違ったヤツ同士が傷のなめあいをするための言葉ではありません。てか、元奥さんがまたため息ついてるのが目に見えるようです。》

《「人は間違うもんだし〜」 お前が言うか笑》

《傷つけた側が言ってるのダッサ》

スポーツ紙記者は言う。

「東出さんは、瀬戸選手が女性スキャンダルを報じられた数カ月前に唐田えりかさん（28）との不倫がスクープされました。その後杏さん（40）とは離婚。俳優として再起の道を模索するなかで21年には撮影のために滞在していた場所に恋人を呼び寄せていたことが報じられ、当時の所属事務所から専属契約を解消されました。

東出さんは現在は元女優の一般女性と再婚し一児も誕生しましたが、これまでの経緯を考えると東出さんが“人は間違うもの”と言うのは“開き直り”のような印象も受けます」

未だに東出の不倫騒動は尾を引いている――。