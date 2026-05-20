栃木県で女性が殺害され少年4人と指示役とされる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、夫婦が犯行の際、少年らとスマホのアプリで通話しながら指示を出していたとみられることが分かりました。

この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、実行役の16歳の高校生の少年4人が逮捕されたほか、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。

事件当日、竹前容疑者夫婦は栃木県内にいたことがわかっていますが、その後の捜査関係者への取材で、現場から離れた場所からスマホのアプリで通話しながら、実行役の少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが新たに分かりました。

取り調べに対し、少年の一部は「夫婦に頼まれてやった」「『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」などと供述しているということですが、竹前容疑者夫婦は、「自分たちは関係ない」と容疑を否認しています。

また、逮捕された6人が犯行前に、現場に向かう途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことも新たにわかりました。

警察は強盗の手順などの最終確認をしていたとみて、犯行までのいきさつを捜査しています。