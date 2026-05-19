お笑いコンビ「相席スタート」山粼ケイが１９日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、前日の１８日に両国国技館で大相撲夏場所を観戦したことを明かした。生で見た力士について山粼は「みんなすごい体がキレイじゃないですか？（観戦した場所が）東側だったんで、東側の人のお尻がこっちから見えるんですよ。お尻とかもキュッてなって、すごい美しい」と感動したという。そうした中でト