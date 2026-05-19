相席スタート山ケイ　両国国技館のトイレで驚きの光景「おばあちゃんが前にいて、途中から…」

お笑いコンビ「相席スタート」山粼ケイが１９日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」で、前日の１８日に両国国技館で大相撲夏場所を観戦したことを明かした。

生で見た力士について山粼は「みんなすごい体がキレイじゃないですか？ （観戦した場所が）東側だったんで、東側の人のお尻がこっちから見えるんですよ。お尻とかもキュッてなって、すごい美しい」と感動したという。

そうした中でトイレに行った際、とんでもない光景に目撃したという。すべての取組が終わってから行くと混むと思った山粼は結びの一番の前にトイレに行った。「そしたら同じぐらいあせってるおばあちゃんが前にいて、途中からお尻出してるんですよ」

ナイツの塙宣之が「ホントに？」と聞くと、山粼は「ホントですよ！ 後ろに私がいるなんて思ってなかったと思うんですけど…。さすがにトイレの中には入ってましたよ。ここから女子トイレですってところに入った瞬間にお尻を出してて。美しいお尻をずっと見てたのに最後の最後に、と思って」。

土屋伸之が「キレイじゃなかったの、それは？」と聞くと、山粼は「だいぶおばあちゃんだったんで、『おばあちゃんのお尻！』と思って」と話していた。