【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月18日、自身のInstagramを更新。赤いレースタイツを履いたコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」5回参加美女「身体の半分以上脚」赤レースタイツから美脚披露◆瀬川陽菜乃、レースタイツコーデ公開瀬川は「だいすきなvivi超ポジティブEXPOにご