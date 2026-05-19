「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、美脚際立つ赤レースタイツ×ミニボトムコーデに絶賛の声「身体の半分以上脚」「センスの塊」
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が5月18日、自身のInstagramを更新。赤いレースタイツを履いたコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」5回参加美女「身体の半分以上脚」赤レースタイツから美脚披露
瀬川は「だいすきなvivi超ポジティブEXPOにご招待いただき行ってきました」と5月17日に開催された「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」を訪れたことを報告し「幸せ時間で刺激たくさんもらいました、もっとだいすきなりました viviモデルさん方達可愛すぎて目が癒されましただいすきなせいらちゃんにも会えて夢時間だった！たくさんの可愛いブースがあって時間あっと言うまだったな」とコメントしている。
肩を片方出したビッグシルエットのトップスのウエストをベルトでマークして裾からレースのミニボトムをのぞかせ、赤いレースタイツを履いたコーディネートで、スラリと長い脚が際立つショットを添えた。
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「コーデおしゃれすぎる」「スタイル抜群」「身体の半分以上脚」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「身体の半分以上脚」赤レースタイツから美脚披露
◆瀬川陽菜乃、レースタイツコーデ公開
瀬川は「だいすきなvivi超ポジティブEXPOにご招待いただき行ってきました」と5月17日に開催された「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」を訪れたことを報告し「幸せ時間で刺激たくさんもらいました、もっとだいすきなりました viviモデルさん方達可愛すぎて目が癒されましただいすきなせいらちゃんにも会えて夢時間だった！たくさんの可愛いブースがあって時間あっと言うまだったな」とコメントしている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「コーデおしゃれすぎる」「スタイル抜群」「身体の半分以上脚」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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