【モデルプレス＝2026/05/19】元日向坂46の高本彩花が5月18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなしたスタイルを披露し、話題となっている。【写真】27歳元日向坂「脚長すぎる」ショーパン×透けソックスコーデ◆高本彩花、ショートパンツで美脚披露高本は、ボウタイ付きのホルターネックで裾がフリルになったチュニックと白いショートパンツを合わせた衣装姿を公開。白い薄手の靴下に白い靴を合わせ、スラリと伸びた