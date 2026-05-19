元日向坂46メンバー、ショーパン×シースルーハイソックスから美脚披露「スタイル良い」「脚長すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元日向坂46の高本彩花が5月18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなしたスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】27歳元日向坂「脚長すぎる」ショーパン×透けソックスコーデ
高本は、ボウタイ付きのホルターネックで裾がフリルになったチュニックと白いショートパンツを合わせた衣装姿を公開。白い薄手の靴下に白い靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「スタイル良い」「脚長すぎる」「美脚が眩しい」「全身バランス神すぎます」「天使みたいに可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂「脚長すぎる」ショーパン×透けソックスコーデ
◆高本彩花、ショートパンツで美脚披露
高本は、ボウタイ付きのホルターネックで裾がフリルになったチュニックと白いショートパンツを合わせた衣装姿を公開。白い薄手の靴下に白い靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆高本彩花の投稿に反響
この投稿には「スタイル良い」「脚長すぎる」「美脚が眩しい」「全身バランス神すぎます」「天使みたいに可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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