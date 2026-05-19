高本彩花（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/19】元日向坂46の高本彩花が5月18日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなしたスタイルを披露し、話題となっている。

【写真】27歳元日向坂「脚長すぎる」ショーパン×透けソックスコーデ

◆高本彩花、ショートパンツで美脚披露


高本は、ボウタイ付きのホルターネックで裾がフリルになったチュニックと白いショートパンツを合わせた衣装姿を公開。白い薄手の靴下に白い靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。

◆高本彩花の投稿に反響


この投稿には「スタイル良い」「脚長すぎる」「美脚が眩しい」「全身バランス神すぎます」「天使みたいに可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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