ブラジル・サッカー連盟は18日、W杯北中米大会（6月11日開幕）のメンバー26人を発表し、当落が注目されていたFWネイマール（34＝サントス）が4度目のメンバー入りを果たした。故障続きで左膝前十字じん帯を断裂した2023年10月を最後に代表招集から遠ざかり、アンチェロッティ監督の下では未招集だったが、土壇場で劇的な復帰を果たした。

ブラジル代表歴代最多の79得点を挙げているストライカーに関して指揮官はこれまで「W杯にふさわしい力を示す必要がある」と話し、コンディションを基準に当落を判断すると繰り返してきた。昨年12月に左膝の手術を受けたネイマールは2月の復帰以降、所属するサントスで8試合に出場して4得点2アシストを記録。アンチェロッティ監督はこの日「彼はフィットネスを向上させた。このW杯で重要な選手になるだろう」と語った。

W杯で5度の最多優勝を誇る王国ブラジルは2002年日韓大会を最後に世界王座から遠ざかり、今大会は攻撃陣でロドリゴ（Rマドリード）やエステバン（チェルシー）らが負傷でW杯出場が絶望となっていた。ビニシウス（Rマドリード）やラフィーニャ（バルセロナ）ら主軸に4度目の出場となるネイマールを加え、最多記録更新に挑むことになる。ブラジルはW杯1次リーグC組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。

【ブラジル代表】

▼GK

・アリソン（リバプール）

・エデルソン（フェネルバフチェ）

・ウェベルトン（グレミオ）

▼DF

・アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

・ダニーロ（フラメンゴ）

・レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

・ブレメル（ユベントス）

・イバニェス（アルアハリ）

・ウェズレイ（ローマ）

・マルキーニョス（パリSG）

・ガブリエル（アーセナル）

・ドグラス・サントス（ゼニト）

▼MF

・ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

・カゼミロ（マンチェスターU）

・ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）

・ファビーニョ（アルイティハド）

・ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

・エンドリッキ（リヨン）

・ガブリエル・マルチネリ（アーセナル）

・イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

・マテウス・クーニャ（マンチェスターU）

・ラフィーニャ（バルセロナ）

・ビニシウス（Rマドリード）

・ルイス・エンリケ（ゼニト）

・ネイマール（サントス）

・ラヤン（ボーンマス）