リーグ・アン 25/26の第34節 ストラスブールとモナコの試合が、5月18日04:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはフリオ・エンシソ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。