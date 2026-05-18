リーグ・アン 25/26の第34節 ストラスブールとモナコの試合が、5月18日04:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはフリオ・エンシソ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。モナコのラマイン・カマラ（MF）がゴールを決めてモナコが先制。

20分、モナコが選手交代を行う。ティロ・ケーラー（DF）からアラジ・バンバ（MF）に交代した。

34分ストラスブールが同点に追いつく。フリオ・エンシソ（FW）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、42分モナコが逆転。サイモン・アディングラ（FW）のアシストからラマイン・カマラ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに45+2分モナコが追加点。アラジ・バンバ（MF）のアシストからアンス・ファティ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。1-3とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分モナコが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより1-4。さらにリードを広げる。

だが、58分、ストラスブールのフリオ・エンシソ（FW）のアシストからディエゴ・モレイラ（FW）がゴールを決めて2-4と2点差に詰める。

58分、ストラスブールが選手交代を行う。バレンティン・バルコ（MF）からNoubissie Tyrese（MF）に交代した。

61分、ストラスブールのディエゴ・モレイラ（FW）のアシストからセバスティアン・ナナシ（MF）がゴールを決めて3-4と1点差に迫る。

67分、モナコは同時に2人を交代。マグネス・アクリウシェ（MF）、ジョーダン・テゼ（DF）に代わりママドゥ・クリバリ（MF）、Toure Ilane（MF）がピッチに入る。

72分ストラスブールのフリオ・エンシソ（FW）のアシストからセバスティアン・ナナシ（MF）がゴールを決めて4-4に追いつく。

76分、モナコは同時に2人を交代。サイモン・アディングラ（FW）、フォラリン・バロガン（FW）に代わりパリ・ブルンナー（FW）、マイカ・ビーレス（FW）がピッチに入る。

84分ストラスブールが逆転。ディエゴ・モレイラ（FW）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がゴールを決めて5-4と逆転する。

その後もストラスブールの選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ストラスブールが5-4で勝利した。

なお、ストラスブールは69分にNoubissie Tyrese（MF）に、またモナコは31分にクリスティアン・マウィッサ（DF）、51分にラマイン・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:11:26 更新