日本列島が高気圧に覆われた影響で、１７日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなった。気象庁によると、全国９１４地点のうち２００地点で３０度以上の真夏日となり、東京都心でも３０・２度と今年初の真夏日となった。同庁によると、広島県安芸太田町で３４・８度、大分県日田市で３４・３度、甲府市で３２・５度などを記録した。買い物客でにぎわった東京・銀座では、日傘や帽子で暑さをしのごうとする人の姿が目立