タレント指原莉乃（33）が、16日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。オファーを断った番組を明かした。若槻千夏（41）から「今ってさ、イコラブ（＝LOVE）すごい売れてるじゃないですか。ノイミー（≠ME）も売れてるじゃないですか。また増えるんですか」と聞かれ、指原は「無理ですね。増やせない。管理できない」と答えた。若槻は「それこそ例えばNetflixとかでオーディション番組やりたいけど、さっ