たんぽぽがライオンに！？思わず試したくなる春の遊びがSNSで話題だ。 【写真】たんぽぽの立髪に埋もれるライオンがキュート ダンボールに顔を描き、その周りに穴を開けてたんぽぽを差し込むと、まるでライオンのたてがみに。 そのなんとも可愛らしい見た目と発想に、SNSユーザー達からは 「天才現る…」 「めちゃくちゃかわいい」 「明日やってみます！」 といっ