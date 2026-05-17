たんぽぽがライオンに！？思わず試したくなる春の遊びがSNSで話題だ。



【写真】たんぽぽの立髪に埋もれるライオンがキュート

ダンボールに顔を描き、その周りに穴を開けてたんぽぽを差し込むと、まるでライオンのたてがみに。



そのなんとも可愛らしい見た目と発想に、SNSユーザー達からは



「天才現る…」

「めちゃくちゃかわいい」

「明日やってみます！」



といった絶賛のコメントが多く寄せられている。



この投稿の背景について、投稿者のいおさんに詳しく話を聞いた。



ーーこの素敵なアイデアはどう思いついたのですか？



いお：このアイデアは、Threadsで以前見かけたものを参考にさせていただきました。もともと娘とお散歩しながら季節の草花に触れるのが好きで、たんぽぽを見つけた際に「これで何かできたら楽しいかも」と思い、「やってみたい！」と実践しました。



ーーお嬢さんの反応はいかがでしたか？



いお：娘は動物が大好きなので、とても喜んでくれて「かわいい！」「もっと作りたい！」と興味津々でした。自分で集めたお花がライオンの形になることが嬉しかったようで、一緒に楽しい時間を過ごすことができました。



ーー春探しでは、たんぽぽの他に何か見つけることができましたか？



いお：春探しでは、たんぽぽの他にもツクシや桜の花びらを見つけました。身近な場所でもたくさんの春を感じることができ、親子で楽しめる時間になりました。



ーー子育てで大切にしていることは？



いお：子育てで大切にしていることは、「一緒に楽しむこと」と「小さな発見を大切にすること」です。特別なことをしなくても、日常の中で子どもと同じ目線で楽しむことで、思い出や経験が増えていくように意識しています。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



いお：投稿にたくさんの反響をいただき、とても驚いています。温かいコメントも多く、とても嬉しく、育児への励みにもなりました。これからも無理のない範囲で、日常の楽しい瞬間を発信していけたらと思っています。



◇ ◇



日常の中で子どもと同じ目線に立ち、小さな発見を楽しむ姿勢が伝わってくる今回の投稿。こうしたちょっとした工夫が、親子で過ごす時間をより豊かなものにし、毎日を彩ってくれるのだろう。



なお、いおさんはInstagramで静岡県の子連れスポットや飲食店の情報も発信している。 ご興味ある方はぜひチェックしてみてほしい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）