記事ポイントグランド ハイアット 東京が「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」のフードメニューとスイーツを展開します「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」や「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」など、冒険をテーマにした限定メニューが登場します提供・販売期間は2026年6月20日（土）から8月31日（月）までです グランド ハイアット 東京が、ポケットモンスターの誕生30周年を記念した