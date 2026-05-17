6月20日から夏限定メニュー！ グランド ハイアット 東京 ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー

記事ポイント グランド ハイアット 東京が「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」のフードメニューとスイーツを展開します「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」や「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」など、冒険をテーマにした限定メニューが登場します提供・販売期間は2026年6月20日（土）から8月31日（月）までです グランド ハイアット 東京が「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」のフードメニューとスイーツを展開します「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」や「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」など、冒険をテーマにした限定メニューが登場します提供・販売期間は2026年6月20日（土）から8月31日（月）までです

グランド ハイアット 東京が、ポケットモンスターの誕生30周年を記念した「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」のレストランオリジナルメニューとスイーツを展開します。

風船で冒険に出るピカチュウをイメージしたパフェ、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げたバーガー、持ち帰りや配送に対応するスイーツアソートなどがそろいます。

グランド ハイアット 東京「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」





名称：ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー提供・販売期間：2026年6月20日（土）〜8月31日（月）会場：グランド ハイアット 東京提供店舗：イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」、ステーキハウス「オーク ドア」、「フィオレンティーナ ペストリーブティック」予約開始：2026年5月14日（木）より公式Webサイトにて受付

「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」は、“アドベンチャー（冒険）”をテーマに、ポケモンたちのモチーフをホテルメイドのフードとスイーツに落とし込んだ期間限定企画です。

館内の2つのレストランとペストリーブティックでは、パフェ、バーガー、ケーキ、スイーツアソート、バトンショコラが販売されます。

レストランメニューにはポケモンデザインのオリジナルランチョンマットが付き、ペストリーブティックの一部商品は店頭販売に加えて日本国内への配送にも対応します。

レストランメニュー

グランド ハイアット 東京のレストランメニューは、風船で冒険に出るピカチュウやピカチュウの黄色をテーマに、夏の午後に味わうパフェとバーガーセットとして展開されます。

どちらも15時から17時までの時間帯に提供され、各日20食限定の数量設定です。

そらとぶピカチュウのサマーパルフェ





商品名：そらとぶピカチュウのサマーパルフェ価格：3,520円（税込・サービス料15％別）提供数：1日20食限定提供時間：15：00〜17：00提供店舗：イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」

「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」は、風船で冒険に出るピカチュウをイメージしたグラス仕立てのひんやりスイーツです。

グラスにはマスカルポーネムースが敷かれ、青い空を思わせるバタフライピーのピーチ風味ジュレと、雲をモチーフにしたココナッツジュレが重なります。

トップにはバルーンをイメージしたムースアイスが飾られ、マンゴー、オレンジ、ピスタチオ、ブルーベリー、ラズベリーの5種のフレーバーが彩りを添えます。

そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット





商品名：そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット価格：6,600円（税込・サービス料15％別）提供数：1日20食限定セット内容：そらとぶピカチュウのグルメバーガー、カレーフライドポテト、冷製コーンスープ、ピカチュウのイエローソーダ提供店舗：ステーキハウス「オーク ドア」

「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」は、ピカチュウをテーマに“オールイエロー”で仕上げたステーキハウス「オーク ドア」の限定メニューです。

黄色い自家製ポテトバンズには風船で冒険に出るピカチュウの焼き印が入り、断面をチャコールグリルで軽く炙ることで香ばしさを加えています。

ビーフ100％のパティ、トマト、レタス、オニオン、ハラペーニョピクルスが重なり、生姜、にんにく、蜂蜜、イエローマスタードを合わせた自家製BBQソースとケチャップのソースが味をまとめます。

ペストリーブティックスイーツ

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、ポケモンたちをデザインに取り入れたケーキ、トランクケース入りスイーツアソート、バトンショコラが販売されます。

店頭で受け取るギフトや、自宅に届けるスイーツとして選べる商品がそろいます。

ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ





商品名：ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキサイズ：12cm価格：12,600円（税込）予約：受け取り希望日の3日前までに事前予約が必要配送：対象外

「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」は、ピカチュウを思わせるイエローをマンゴーで表現したホールケーキです。

アーモンド生地にはソテーしたマンゴーとココナッツジュレがサンドされ、周囲はマンゴームースで覆われています。

仕上げにはバラの花びらのように成型したマンゴースライスと、ピカチュウのシルエットチョコレートが飾られ、誕生日や記念日のテーブルに映える構成です。

グランド アドベンチャー スイーツトランクケース





商品名：グランド アドベンチャー スイーツトランクケース価格：7,500円（税込）内容：マンゴークッキー、コーヒーチョコレートクッキー、チョコレート付属品：オリジナルデザインのトランクケース、ロゴ入りトートバッグ販売形態：店頭販売、オンライン予約、日本国内配送

「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」は、クッキーやチョコレートをオリジナルデザインのトランクケースに詰め合わせたスイーツアソートです。

風船で冒険に出るピカチュウをデザインしたパッケージにはマンゴークッキー、イーブイのパッケージにはコーヒーチョコレートクッキーが入ります。

ゼニガメ、フシギダネ、ヒトカゲのパッケージにはチョコレートが詰められ、子どもへのギフトや夏の手土産に使いやすいセットです。

グランド アドベンチャー バトンショコラ





商品名：グランド アドベンチャー バトンショコラ価格：6,800円（税込）内容：5種のフレーバーチョコレートフレーバー：レモン、ピスタチオ、オレンジ、カシス、キャラメル付属品：オリジナルパッケージ、ロゴ入りトートバッグ

「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は、棒状のチョコレート「バトンショコラ」をポケモンとのコラボレーション仕様にした商品です。

5本のバトンショコラには、モンスターボール、ピカチュウ、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージしたデコレーションが施されています。

箱のふたにはピカチュウ、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメ、イーブイが描かれ、ロゴ入りのキャンバストートバッグと合わせて持ち帰れる構成です。

販売と予約

レストランメニューは公式Webサイトでの予約と事前決済が必要で、限定数に達し次第終了します。

「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」は受け取り希望日の3日前までの事前予約制で、「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」と「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は店頭販売とオンライン予約に対応します。

ペストリーブティック商品の販売時間は9：00〜20:00で、ケーキの販売は10:00からです。

宿泊プラン

「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」では、同テーマの宿泊プランも展開されます。

宿泊プランには、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍するポケモンたちをモチーフにデコレーションされた全9室の客室、パスポートケースなどのオリジナルデザインのアメニティ、風船で冒険に出るピカチュウの焼き印を入れたパンケーキ付き朝食が含まれます。

パフェ、バーガー、ケーキ、スイーツアソート、バトンショコラまで、ホテルのレストランとペストリーブティックがポケモン誕生30周年を夏の味わいで表現します。

2026年6月20日（土）から8月31日（月）までの期間に、館内での食事、記念日のケーキ、自宅に届くギフトを選べる点も特徴です。

グランド ハイアット 東京「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の紹介でした。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

よくある質問

Q. レストランメニューの提供期間はいつですか？

A. 提供期間は2026年6月20日（土）から8月31日（月）までです。

Q. 「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」はどこで提供されますか？

A. イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」で提供されます。

Q. 「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は配送に対応しますか？

A. 店頭販売のほか、日本国内への配送に対応します。

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