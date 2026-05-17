自民党の田村憲久衆議院議員が、17日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、いわゆる「ナフサ不足」について見解を語った。【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナこれに関する話題で、爆笑問題・田中裕二から「田村議員、実際、ナフサの量は足りてはいるんですよね？」と向けられ、田村議員は「足りてますね。実際、きのうも確認しましたけれども、きのう