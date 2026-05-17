『サンデー・ジャポン』自民党の田村憲久議員が“ナフサ不足”の現状説明…「詰めにいってます」とも 田村真子アナの父
自民党の田村憲久衆議院議員が、17日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、いわゆる「ナフサ不足」について見解を語った。
【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ
これに関する話題で、爆笑問題・田中裕二から「田村議員、実際、ナフサの量は足りてはいるんですよね？」と向けられ、田村議員は「足りてますね。実際、きのうも確認しましたけれども、きのう、おとといか？確認したら足りてますと」と明言。
具体的に「今まではだいたい4割が日本で作っていて、4割が要するに中東、ホルムズからのやつが来ていて、2割はそれ以外だった」とし「2割の、それ以外から来ている部分を増やしています」と説明。アメリカ、アルジェリア、ペルーからのルートを挙げて「十分にあります」と重ねた。
その上で「あるんだけれども、何でこうなるかっていうと、一つは、上に、その要するに仕入れているところに聞くと『入荷未定です』って答えちゃったりだとか、それから、買うところが余分に在庫を持とうとして余分に買ったりだとか、そもそも今の情報がアップデートされていなくて、ちゃんと伝わっていないというのもあるみたい」と指摘。
さらに「今、役所が『全部ない』って連絡もらったら、詰めにいってますから」とも言及。「何でないんですか？」と聞き、「その上まで行ってっていうので、すべて目詰まりを止めてますんで。だから目詰まりが解消して、やがてはよくなると思います」と語った。
田村議員は、TBS・田村真子アナウンサーの父としても知られる。
【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ
これに関する話題で、爆笑問題・田中裕二から「田村議員、実際、ナフサの量は足りてはいるんですよね？」と向けられ、田村議員は「足りてますね。実際、きのうも確認しましたけれども、きのう、おとといか？確認したら足りてますと」と明言。
その上で「あるんだけれども、何でこうなるかっていうと、一つは、上に、その要するに仕入れているところに聞くと『入荷未定です』って答えちゃったりだとか、それから、買うところが余分に在庫を持とうとして余分に買ったりだとか、そもそも今の情報がアップデートされていなくて、ちゃんと伝わっていないというのもあるみたい」と指摘。
さらに「今、役所が『全部ない』って連絡もらったら、詰めにいってますから」とも言及。「何でないんですか？」と聞き、「その上まで行ってっていうので、すべて目詰まりを止めてますんで。だから目詰まりが解消して、やがてはよくなると思います」と語った。
田村議員は、TBS・田村真子アナウンサーの父としても知られる。