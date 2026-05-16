フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。第3試合に登場したリニアのしょうへいに、MCの東野幸治が強烈なツッコミを浴びせる一幕があった。【写真】東野幸治が思わず強烈ツッコミを浴びせたファイナリストネタ後、酒井啓太が「めちゃめちゃ楽しかったです。やめなくてよかった」と感慨深げに語る中、しょうへいは屈託のない声色で「なんか、ライブみたいに感