【THE SECOND】東野幸治、ファイナリストに強烈ツッコミ「アホかお前！」→すぐさま釈明
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。第3試合に登場したリニアのしょうへいに、MCの東野幸治が強烈なツッコミを浴びせる一幕があった。
【写真】東野幸治が思わず強烈ツッコミを浴びせたファイナリスト
ネタ後、酒井啓太が「めちゃめちゃ楽しかったです。やめなくてよかった」と感慨深げに語る中、しょうへいは屈託のない声色で「なんか、ライブみたいに感じましたぁ」とのほほんとしたコメント。東野がたまらず「アホかお前！」とツッコミを入れると、リニアの2人が「なんすか、いきなり！失礼でしょう！」「はじめましてですよ？」と食いかかり、東野も「表情と声にびっくりしてしまって（笑）」と釈明した。その後、点数発表の際には、しょうへいが再び「ね！楽しみ！」とコメントし、東野がにらみつけると、笑いが起こっていた、
2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）→279点（1点：1、2点：19、3点：80）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）
【写真】東野幸治が思わず強烈ツッコミを浴びせたファイナリスト
ネタ後、酒井啓太が「めちゃめちゃ楽しかったです。やめなくてよかった」と感慨深げに語る中、しょうへいは屈託のない声色で「なんか、ライブみたいに感じましたぁ」とのほほんとしたコメント。東野がたまらず「アホかお前！」とツッコミを入れると、リニアの2人が「なんすか、いきなり！失礼でしょう！」「はじめましてですよ？」と食いかかり、東野も「表情と声にびっくりしてしまって（笑）」と釈明した。その後、点数発表の際には、しょうへいが再び「ね！楽しみ！」とコメントし、東野がにらみつけると、笑いが起こっていた、
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
■『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』
【グランプリファイナル司会】
東野幸治
宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ハイパーゼネラルマネージャー】
有田哲平（くりぃむしちゅー）
【スペシャルサポーター】
博多華丸・大吉
【リポーター】
小室瑛莉子（フジテレビアナウンサー）
【スーパーオーディエンス】（五十音順）
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
鳥谷敬
花澤香菜※生放送にはスケジュールの都合で出演せず
松村沙友理
【グランプリファイナル出場者】
［第1試合］
先攻：金属バット（小林圭輔、友保隼平）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
後攻：ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）→279点（1点：0、2点：21、3点：79）
［第2試合］
先攻：タモンズ（大波康平、安部浩章）→289点（1点：1、2点：9、3点：90）
後攻：黒帯（大西進、てらうち）→283点（1点：0、2点：17、3点：83）
［第3試合］
先攻：シャンプーハット（恋さん、てつじ）→279点（1点：1、2点：19、3点：80）
後攻：リニア（しょうへい、酒井啓太）→293点（1点：0、2点：7、3点：93）
［第4試合］
先攻：ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）
後攻：トット（多田智佑、桑原雅人）