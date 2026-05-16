【モデルプレス＝2026/05/16】女優の木村文乃が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。筍を使った料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「真似したい」筍使用の土佐煮風料理公開◆木村文乃、旬の食材を使った「土佐煮風」公開木村は、「これがほんとにほんとの今年最後の筍」とつづり、鍋で調理中の筍の写真を投稿。「大好きな土佐煮風で」と紹介し、鰹節をたっぷりと和えて煮立たせている様子を披露した。◆