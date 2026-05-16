1児の母・木村文乃「今年最後の筍」使用の土佐煮風料理公開「味しみしみで美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の木村文乃が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。筍を使った料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「真似したい」筍使用の土佐煮風料理公開
木村は、「これがほんとにほんとの今年最後の筍」とつづり、鍋で調理中の筍の写真を投稿。「大好きな土佐煮風で」と紹介し、鰹節をたっぷりと和えて煮立たせている様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「筍の土佐煮風なんて絶対美味しい」「真似したい」「次の旬料理が楽しみ」「味しみしみで美味しそう」「手作りの温かさが伝わってくる」「旬を大切にする食生活が素敵」「レシピが気になる」などという反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「真似したい」筍使用の土佐煮風料理公開
◆木村文乃、旬の食材を使った「土佐煮風」公開
木村は、「これがほんとにほんとの今年最後の筍」とつづり、鍋で調理中の筍の写真を投稿。「大好きな土佐煮風で」と紹介し、鰹節をたっぷりと和えて煮立たせている様子を披露した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「筍の土佐煮風なんて絶対美味しい」「真似したい」「次の旬料理が楽しみ」「味しみしみで美味しそう」「手作りの温かさが伝わってくる」「旬を大切にする食生活が素敵」「レシピが気になる」などという反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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