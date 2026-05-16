体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）が、15日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を5週連続で欠席した。今放送は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」の事前収録放送となった。日村は収録に不参加。相方のバナナマン設楽統（53）とゲストのSnow Man深澤辰哉（34）が、西武鉄道の特急ラビューに乗って、設楽の地元、埼玉県秩父市に向かった。収録時点で日