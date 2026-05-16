体調不良で休養中のお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）が、15日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を5週連続で欠席した。

今放送は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」の事前収録放送となった。日村は収録に不参加。相方のバナナマン設楽統（53）とゲストのSnow Man深澤辰哉（34）が、西武鉄道の特急ラビューに乗って、設楽の地元、埼玉県秩父市に向かった。

収録時点で日村の休養が発表されていなかったとみられ、リスナーからのメールは設楽と日村宛だった。設楽が日村の体調に言及することはなかった。

日村休養発表後の5月2日深夜放送回のゲストはハリセンボン近藤春菜。翌週はお笑いコンビ、ネコニスズの舘野忠臣とヤマゲンだった。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と発表した。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。