岡本亜子選手／提供：BOATRACE振興会 岡山市出身のボートレーサー、岡本亜子選手(23)が、5月19日、倉敷市のボートレース児島でデビュー戦に臨みます。 BOATRACE振興会によりますと、岡本選手は作陽学園高校、日本体育大学卒業。小学校から大学までの16年間サッカーに励み、高校時代にはU-17日本代表候補に選出。大学時代には全日本大学女子サッカー選手権大会（通称：イン