14日、呉市音戸町の船の解体現場で発生した火事は消火活動が続いており、鎮火のめどは立っていません。火事は14日昼すぎ、呉市音戸町渡子の中本船舶工業で起きました。船の解体現場から出火し廃船と廃材が燃え、係留している船にも延焼しました。夜通し消火活動が行われ火の勢いは弱まりましたが、鎮火のめどは立っておらず、消防車や海上保安庁の巡視船が消火活動にあたっています。また、音戸町渡子地区の356世帯に避難指示が出