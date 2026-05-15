日向坂46「Empty」MVサムネイル 日向坂46・17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のMusic Videoが日向坂46 Official YouTubeチャンネルで公開となった。同時に先行配信もスタートとなる。センターは、自身初となる、四期生・平岡海月が務めている。【動画】公開された日向坂46『Empty』ミュージッ