【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#1

【恩師直撃】遠藤航〈前編〉弱点を最小限にとどめられるサッカーIQの高いスーパーな選手（Jリーグ湘南元監督・反町康治）

ボンジーア！ 日本のみなさん、お久しぶり！ ブラジルのリカルドです。いよいよW杯目前、ボクの季節がやってきた。今回もみなさんにクレージーなネタをお届けするよ。

さて今回のW杯、参加が史上最大の48カ国、史上初の3カ国共同開催と規模が大きく、史上最高にカネのかかる大会になりそうだ。試合の70％が行われる米国はもともと、とんでもなく物価が高かった。それに加えて、今は戦争でガソリン代が高騰。食料からタイヤに至るまで、ありとあらゆるものが値上がりしている。FIFAや大会組織委員会は、それを「チャンス」と捉えているみたい。どんな値上げも戦争のせいにできるってね。ここにきて、全ての値段が高騰している。

まずはチケット。チケット販売に関してはFIFAが「ダイナミック・プライシング」を採用してる。これは需要が高いほど値段が上がるシステムで、例えば繁忙期に航空券が高くなるのがそれ。大会間近になってチケット代は急上昇。中でも一番値上がりしたのは決勝のカテゴリー1で、以前は6730ドル（約107万円）だったものが、今はなんと1万990ドル（約176万円）まで上がっている。ちなみにFIFAは、公式の転売・交換サイトを持っていて、その際には購入者と販売者の双方から15％の手数料を取っているんだよ。“アコギ”だよね。

■会場への電車代は2000円→約2万4000円

交通機関も値上がりが激しい。例えば、マンハッタンから決勝が行われるニュージャージー州のメットライフ・スタジアムまでの電車の往復運賃は、12.9ドル（約2000円）から150ドル（約2万4000円）に跳ね上がった。セキュリティー強化費用のためって理由らしいけど、ありえないよね。それなら電車はやめてバスで行こうとしても、バスも20ドル（約3000円）から80ドル（約1万2000円）に値上げ。自家用車を使っても駐車場代が30ドル（約4800円）からなんと225ドル（約3万6000円）になっているんだ。

前回のカタールW杯もクレージーだったけど、試合のチケットを持っていれば当日のスタジアムへの地下鉄は無料と良心的なところもあった。でもね、それでもチケットはほぼ完売。駐車場の事前予約もいっぱいだって。セレブとか企業とか、いくらでもカネを出す人はいるってこと。どんなに高くしても売れるんだから、FIFAだって「何をしてもいいんだ」と勘違いするよね。

かつての「サッカークレージー」たちは、4年間で必死にカネを貯めて、W杯を現地に見に行ったもんだ。でも今の値段じゃ、とてもできない。本当にサッカーを愛するサポーターは置いてけぼり。家で観戦するしかないってことだ。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。