マクドナルドの公式Xが5月上旬に投稿した「サムライマック」シリーズの新商品宣伝動画が、「食べ物の広告としては異常過ぎる」と物議を醸しています。



【動画】「食べてないじゃん」と炎上した動画

動画では、指原莉乃さんプロデュースのアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」メンバー・佐々木舞香さんが新商品の「サムライマック 炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を一口食べて咀嚼している様子が映されています。



しかし、食べた形跡が見られないことや、口の周りが綺麗な状態から、SNS上では「食い物のCMで食うフリだけしてるなんて初めてみたわ」「食べてないじゃん」「ただの炎上商法か？」「食べてたらバンズが歯形付くはず」「食べて口の周り色々ついてるぐらいがええのよ」などの批判の声が多く寄せられました。



同公式Xは翌日に、再び佐々木さんがハンバーガーを食べる動画を公開しており、今回は実際に最後までしっかりと食べている様子が映っています。



この投稿を受けて、SNS上では「最初からこれ出せばいいじゃん」「じゃあ何で最初は食べなかったんだ？」「ちゃんと食べてる版アップありがとうございます」「もう遅いよ」「素晴らしい炎上戦略でしたねw」などの反応を示しました。