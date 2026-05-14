インターネットイニシアティブ（IIJ）は14日、同社の2025年度連結決算（2025年4月～2026年3月）を発表した。売上収益は前年度比＋9.0％の3453億9500万円、営業利益は＋15.7％の348億3500万円、当期利益は＋21.4％の244億800万円だった。 ネットワークサービスでは、新規サービスの開発や既存サービスの機能強化などに注力し、売上は＋9.9％の1787億円、粗利率は27.1％となった。また