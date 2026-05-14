5月8日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―楽天6回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。スライダーを多投している意図、理想の登板間隔について訊いた。 ――今年は平良海馬投手が再び先発に戻った上に、トレイ・ウィンゲンター投手、エマニュエル・ラミレス投手、山田陽翔投手がいないブルペン陣のなかで